Der Autozulieferer übernimmt den Folien- und Kunstleder-Hersteller Hornschuch und will sich damit von den Autoherstellern unabhängiger machen. Angeblcih zahlt Conti rund 400 Mo. Euro für das Unternehmen an den Finanzinvestor Equistone. Hornschuch wird an den zu ContiTech gehörenden Oberflächenspezialisten Benecke-Kaliko angegliedert. Mehr als die Hälfte des Umsatzes von 410 Mio. Euro erwirtschaftet Hornschuch mit der Möbel- und Bauindustrie. Mit dem Zukauf stärkt man also das globale Geschäft außerhalb der Automobilindustrie.



Hornschuch war vor allem mit Möbelklebefolien und Kunstleder bekannt geworden. Heute produziert das 1905 gegründete Unternehmen mit rund 1.800 Beschäftigten auch Kunstleder-, Schaumstoff- und Folien-Beschichtungen, wie sie sich auf Autositzen, Sichtblenden und Armaturenbrettern finden. Hornschuch erwartet 2016 einen operativen Gewinn von rund 50 Mio. Euro. Benecke-Kaliko hatte sein Geschäft mit Möbelfolien 2008 verkauft.



Unter Dach und Fach ist die Übernahme allerdings voraussichtlich erst im nächsten Jahr. Das Kartellamt muss vorher noch zustimmen. Continental erwartet dabei aber keine Probleme.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info