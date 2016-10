Von Ese Erheriene

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Ohne einheitliche Tendenz zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenauftakt. Moderaten Kursverlusten in Hongkong und Sydney stehen kleine Gewinne in Schanghai, Seoul und Tokio gegenüber. Der Nikkei-Index steigt um 0,3 Prozent auf 16.907 Punkte.

Die Akteure warteten auf neue Impulse, wobei weiter die mehrheitlich noch in diesem Jahr erwartete Leitzinserhöhung in den USA die entscheidende Rolle spiele, heißt es. "Die meisten Anleger sind weiter zurückhaltend und warten auf neue Wirtschaftsdaten", sagt Research-Experte Castor Pang von Core Pacific-Yamaichi International.

In Tokio kam anfänglichem Rückenwind von gut ausgefallenen Ergebnissen der US-Banken am Freitag eine Schwäche von Aktien aus der Atomenergiebranche etwas in die Quere. Nachdem aus einer Regionalwahl ein ausgewiesener Atomkraftgegner als Sieger hervorging, stehen besonders Tepco mit einem Minus von rund 8 Prozent unter Druck. Chugoku Electric Power kommen um 1,5 Prozent zurück.

Dafür, dass anfänglich stärkere Gewinne in Tokio wieder verlorengegangen sind, werden auch neue Aussagen von Japans Notenbankchef Kuroda verantwortlich gemacht, der sich moderater als zuletzt hinsichtlich weiterer geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen äußerte. Bankenaktien profitieren davon allerdings leicht, weil deren Geschäft vom derzeit bereits herrschenden Umfeld negativer Zinsen beeinträchtigt wird. Sumitomo Mitsui und Mitsubishi UFJ legen um jeweils 0,4 Prozent zu.

In Seoul steigt der Kurs der in schwieriges Fahrwasser geratenen Reederei Hanjin Shipping um 3,7 Prozent mit der Nachricht, dass das Unternehmen nun versucht, einzelne Schiffe zu verkaufen, um so seine Schulden in den Griff zu bekommen.

Kasinoaktien unter Druck

In Hongkong sprechen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen nach dem knapp einprozentigen Plus am Freitag. Hier stehen Aktien von Betreibern von Spielkasinos im Fokus, nachdem einige Mitarbeiter des australischen Branchenunternehmens Crown Resorts wegen Betrugsverdachts festgenommen wurden. Sands China verlieren 3 Prozent und Galaxy Entertainment 3,4 Prozent. Wynn Macau, SJM Holdings und MGM China stehen ebenfalls klar auf der Verliererseite. Crown Resorts stürzen in Sydney um 12 Prozent ab.

Am Rohstoffmarkt tut sich wenig. Brentöl kostet mit 51,89 Dollar minimal weniger als im späten US-Handel am Freitag und zeigt sich wenig belastet davon, dass im Zuge der jüngst wieder gestiegenen Ölpreise die Zahl der aktiven Bohrstellen in den USA in der vergangenen Woche um 4 auf 432 gestiegen ist. Der Goldpreis legt um 0,3 Prozent zu auf 1.255 Dollar.

Am Devisenmarkt wird der Dollar weiter gestützt von der Zinserhöhungsfantasie in den USA. Er verteuert sich unter anderem zum Yen auf 104,24 im Vergleich zu rund 104 zur gleichen Tageszeit am Freitag.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.398,80 -0,65% +1,94% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 16.907,87 +0,31% -11,17% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.067,71 +0,13% -13,32% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.134,75 -0,42% +5,57% 10:00 Straits-Times (Singapur) 2.813,36 -0,07% -2,41% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.657,80 -0,07% -2,05% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0983 +0,1% 1,0970 1,1012 +1,1% EUR/JPY 114,49 +0,0% 114,47 114,78 -10,2% EUR/GBP 0,9029 +0,2% 0,9013 0,9029 +22,6% GBP/USD 1,2165 -0,0% 1,2171 1,2196 -17,5% USD/JPY 104,25 -0,1% 104,35 104,22 -11,2% USD/KRW 1136,41 0% 1136,41 1132,48 -3,4% USD/CNY 6,7289 0% 6,7289 6,7248 +3,6% USD/CNH 6,7448 +0,1% 6,7371 6,7350 +2,7% USD/HKD 7,7589 +0,0% 7,7586 7,7582 +0,1% AUD/USD 0,7598 -0,3% 0,7618 0,7603 +4,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,26 50,35 -0,2% -0,09 +16,0% Brent/ICE 51,95 51,95 0% 0,00 +16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,10 1.250,50 +0,3% +3,60 +18,2% Silber (Spot) 17,44 17,42 +0,1% +0,02 +26,2% Platin (Spot) 941,65 935,70 +0,6% +5,95 +5,6% Kupfer-Future 2,12 2,11 +0,2% +0,01 -1,8% ===

