Das Bruttosozialprodukt je Einwohner steigt in Deutschland seit Ewigkeiten. Trotzdem haben 40 Prozent der Bundesbürger keinerlei Ersparnisse. Woran liegt es? An niedrigen Löhnen in gewissen Bevölkerungsschichten. Aber es liegt auch an einem übertriebenem Konsum. Der neue BMW oder Mercedes ist vielen Konsumenten heiliger als eine ausreichende Altersvorsorge. Gerade erklimmt die Zahl der Neuzulassungen Rekordwerte. Ein ...

