FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der Dax wird am Montag nach seiner Erholung vor dem Wochenende etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Minus bei 10 554 Punkten. Die Blicke richten sich bereits auf zahlreiche Konjunkturdaten sowie auf die Berichtssaison der Unternehmen im Wochenverlauf.

USA: - HÖHER - Dank überraschend positiver Erzeuger- und Verbraucherpreise aus China hat sich die Wall Street mit leichten Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Die Daten dämpften die tags zuvor wieder angefachten Sorgen um die Wirtschaft des Riesenreiches. Zudem sorgten die US-Banken mit ihren Geschäftszahlen für Optimismus.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Asiens Anleger haben die Woche ruhig angehen lassen. Die Kurse pendelten am Montagmorgen um die Nulllinie. Zuletzt lagen sowohl die chinesischen Festlandsmärkte, als auch Japans Börse leicht im Plus. Hongkong und Sydney verbuchten Verluste, vor allem bei den Aktien von Kasinobetreibern. Chinas Behörden hatten mehrere Kasinomitarbeiter festgenommen, was als Versuch der Regierung gewertet wurde, das Glücksspiel einzudämmen.

DAX 10.580,38 1,60% XDAX 10.587,91 1,25% EuroSTOXX 50 3.025,19 1,69% Stoxx50 2.832,58 1,29% DJIA 18.138,38 0,22% S&P 500 2.132,98 0,02% NASDAQ 100 4.808,49 0,11% Nikkei 225 16.921,72 0,39% (6:55 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - VERLUSTE - Der Bund-Future werde aufgrund der Vorgaben aus Asien erst einmal mit Verlusten in die neue Handelswoche starten und sich dann zwischen 162,55 und 164,05 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Montagmorgen. Grundsätzlich würden sich die Investoren jedoch aufgrund der anstehenden Tagung des EZB-Rats in Zurückhaltung üben.

Bund-Future 163,23 -0,34%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,10 DOLLAR - Der Euro stand am Montagmorgen unter der Marke von 1,10 US-Dollar, unter die er am Freitagabend gerutscht war. Er erholte sich jedoch etwas von seinem Zwischentief und kostete zuletzt 1,0988 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,1002 (Donnerstag: 1,1038) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:20 Uhr) Euro/USD 1,0988 0,14% USD/Yen 104,13 -0,07% Euro/Yen 114,42 0,10%

ROHÖL - STABIL - Die Ölpreise haben sich am Montag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 51,92 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI zur November-Lieferung sank um 12 Cent auf 50,23 Dollar.

AXC0017 2016-10-17/07:37