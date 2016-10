GxP German Properties erhält Zeichnungszusagen für geplante Kapitalerhöhung

17.10.2016 08:56

GxP German Properties erhält Zeichnungszusagen für geplante Kapitalerhöhung

Berlin, den 17. Oktober 2016 - Der Vorstand der GxP German Properties (GxP) hat heute Zusagen über Bareinlagen in Höhe von insgesamt 16,5 Millionen Euro für die auf der Hauptversammlung am 22. Juli 2016 beschlossene Kapitalerhöhung erhalten. Zeichnungsscheine in Höhe von 11,5 Mio. Euro (11,5 Mio. Aktien à 1 EUR) und Zusagen über weitere 5 Mio. Euro (5 Mio. Aktien à 1 EUR) liegen dem Management vor. Damit ist bereits ein erheblicher Teil der geplanten Kapitalerhöhung gesichert.

Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot ist unter www.gxpag.com veröffentlicht.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen für den Aufbau eines renditestarken Immobilienportfolios verwendet werden.

GxP German Properties AG

Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten 'Core+'/'Value add' in Metropolregionen sowie ausgewählte mittelgroße deutsche Städte. Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu erreichen.

Kontakte:

GxP German Properties AG Europa Center 19. OG Tauentzienstr. 9 D-10789 Berlin TEL: +49 (0)30 886 267 40 FAX: +49 (0)30 886 267 411 E-MAIL: info@gxpag.com Kirchhoff Consult AG Herrengraben 1 20459 Hamburg TEL: +49 (0)40 609 186 65 FAX: +49 (0)40 609 186 60 E-MAIL: gxp@kirchhoff.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GxP German Properties AG Tauentzienstraße 9 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 88 62 67 40 Fax: +49 (0)30 88 62 67 411 E-Mail: info@gxpag.com Internet: http://gxpag.com/ ISIN: DE000A1YCNN8 WKN: A1YCNN

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

