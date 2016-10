Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed/Rosengren bereit zu Zinspause im November vor Anhebung im Dezember

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, ist bereit, mit einer möglichen US-Leitzinserhöhung bis zum Dezember-Treffen zu warten, was auch hieße, die Fed-Funds-Zielrate bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) Anfang November zu bestätigen. Der Geldpolitiker, der bei der Zinsentscheidung im September für höhere Zinsen gestimmt hatte, dabei aber von der Mehrheit des FOMC überstimmt worden war, sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, er könne gut damit leben, wenn die Fed unmittelbar von den US-Präsidentschaftswahlen am 8. November auf geldpolitische Aktionen verzichte und mit dem nächsten Schritt bis Jahresende warte.

BoJ/Kuroda: Würde Politik wenn nötig für Inflationsziel-Erreichen anpassen

Die Bank of Japan würde nach den Worten ihres Gouverneurs Haruhiko Kuroda ihre Geldpolitik anpassen, wenn dies notwendig sei, um das Inflationsmomentum in Richtung auf das Ziel von 2 Prozent aufrechtzuerhalten. Beobachter sehen in diesen Aussagen, die Kuroda bei einem Treffen mit regionalen Vertretern der Notenbank machte, einen Hinweis auf nachlassenden Druck für zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen. Kuroda bezeichnete die Wirtschaftserholung als moderat und erwartet, dass sich dieser Trend auch in den kommenden Monaten fortsetzen werde.

Japan/Anstieg der Industrieproduktion August nach unten revidiert

Die Produktion der japanischen Industrie ist im August langsamer gewachsen als ursprünglich berichtet. Der Zuwachs lag bei 1,3 Prozent statt der vorläufig genannten 1,5 Prozent, teilte das Wirtschafts-, Handel- und Industrieministerium mit. Im Juli war die Erzeugung dagegen leicht gesunken.

Irak verkündet Beginn der Operation zur Befreiung von Mossul

Die Militäroperation zur Rückeroberung der nordirakischen Großstadt Mossul aus den Händen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat begonnen. "Die Zeit des Siegs ist gekommen und die Operationen zur Befreiung von Mossul haben begonnen", verkündete Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi am frühen Montagmorgen in einer Ansprache im Staatssender Irakija. Mossul ist die letzte größere irakische Stadt, die noch von den Dschihadisten kontrolliert wird.

USA und Großbritannien erwägen weitere Sanktionen gegen Russland und Syrien

Angesichts der Belagerung des Ostteils der syrischen Stadt Aleppo erwägen die westlichen Staaten nach Angaben der USA und Großbritanniens Sanktionen gegen Syrien und seinen Verbündeten Russland. "Wir ziehen zusätzliche Sanktionen in Betracht", sagte US-Außenminister John Kerry am Sonntag nach einem Treffen mit europäischen Kollegen in London. Unterdessen verlor die IS-Miliz in Syrien die Kontrolle über die symbolisch bedeutsame Stadt Dabik. Europas Außenminister beraten am Montag in Luxemburg über das weitere Vorgehen im Syrien-Konflikt.

Söder kritisiert von Seehofer geplante Ämtertrennung

Bayerns Finanzminister Markus Söder hat die von Ministerpräsident Horst Seehofer (beide CSU) geplante Teilung der Ämter CSU-Parteivorsitz und bayerischer Regierungschef kritisiert. "Man kann zwar alles strategisch diskutieren, aber Horst Seehofer hat einmal selbst gesagt, dass die Kraft der CSU in der Vereinigung der beiden Ämter liegt", sagte Söder am Montag dem Bayerischen Rundfunk. "Das war in der Vergangenheit so, und das Modell hat auch ganz gut funktioniert."

Tsipras mit großer Mehrheit an Syriza-Spitze bestätigt

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ist mit großer Mehrheit an der Spitze der linken Regierungspartei Syriza bestätigt worden. Der 42-Jährige erhielt am Sonntag bei einem Parteitag 93,5 Prozent, wie die Partei mitteilte. Im Jahr 2013 war er auf 74 Prozent gekommen. Seitdem hat Tsipras seine Partei in die Regierung geführt, dort aber unter Druck der internationalen Kreditgeber im Gegenzug für weitere Finanzhilfen schmerzhaften Spar- und Reformforderungen zustimmen müssen.

Proeuropäische Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Montenegro

Überschattet von der Festnahme einer Gruppe angeblicher Putschisten ist bei der Parlamentswahl in Montenegro die prowestliche Partei von Ministerpräsident Milo Djukanovic erneut stärkste Kraft geworden. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam die Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) am Sonntagabend auf gut 40 Prozent. Djukanovic, der trotz des Widerstands der Opposition sein Land in die Nato führen will, wird somit erneut auf Partner angewiesen sein.

Handelsbilanz Sep Überschuss 1,21 Mrd (PROG 542 Mio) USD)

Importe Sep 11,30 Mrd USD; Exporte Sep 12,51 Mrd USD

