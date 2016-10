Petroleum Geo-Services baut seine Supercomputing-Plattform mit einemzweiten Cray XC-System weiter aus(press1) - München, 17. Oktober 2016 - Auf der internationalen Fachmesseder Society of Exploration Geophysicists (SEG) 2016 in Dallas Texas, gabder weltweite Marktführer für Supercomputer, Cray Inc. (NASDAQ: CRAY), denVerkauf eines Cray(R) XC mit 12 Cabinets an Petroleum Geo-Services(PGS) bekannt. Das norwegische Spezialunternehmen, das im Erdöl- undErdgassektor tätig ist und weltweit marine geophysikalische Dienste zurEntdeckung von Erdölfeldern anbietet, rüstet zudem sein Cray(R)Sonexion(R)-Speichersystem um weitere 2,8 Petabytes auf.Im März 2015 hatte PGS einen Cray XC-Supercomputer mit einerRechenleistung von 5 Petaflops und eine Cray Sonexion-Speicherlösungerworben [1]. Beide Systeme trugen maßgeblich dazu bei, dass bei der PGSTriton-Erkundung [2] im Golf von Mexiko der Meeresuntergrund in einerDetailschärfe aufgezeichnet werden konnte, die von Fachleuten alsrevolutionär und technisch immens anspruchsvoll gerühmt wird. Das neue,bereits ausgelieferte und in der Produktionsphase befindliche System istein weiterer Baustein in einer der leistungsfähigsten Supercomputing-Plattformen der Öl- und Gasindustrie.Der nach dem französischen Mathematiker Évariste Galois benannte zweiteCray XC-Supercomputer soll seismische Daten analysieren, um künftig nochdetailliertere Aufnahmen und mehrdimensionale Modelle der geologischenStrukturen am Meeresgrund zu ermöglichen. Mit dem neuen System kann PGSnoch umfangreichere Berechnungen auf Basis hochkomplexer Daten undAlgorithmen durchführen, die innerhalb kürzester Zeit extrem hochwertigeBilder liefern. Öl- und Gasfelder lassen sich so noch zielgenauerlokalisieren und explorieren."Der Galois-Supercomputer bietet alle Voraussetzungen, um schneller alsbisher RTM-Bilder erhalten und FWI-Studien durchführen zu können", freutsich Guillaume Cambois, Executive Vice President für Imaging undEngineering bei PGS. "Dank der Cray-Supercomputer können wir unserenAuftraggebern einzigartige Services bereitstellen wie beispielsweise dieErzeugung und Analyse von hochauflösenden Pre-Stack-Migrationsaufnahmendes Meeresuntergrunds."Cray-CSO Barry Bolding ergänzt: "Die bei seismischen Erkundungengenerierten Datensätze sind Hunderte von Terabytes groß. Aus dieser Massean Big Data relevante Einblicke zu gewinnen, fällt ganz klar in denAufgabenbereich von Supercomputern. Mit den Cray-Systemen erhält PGSinnerhalb kürzester Zeit ein präzises Bild von den kilometertiefengeologischen Schichten am Meeresgrund - eine Aufgabe, die enormeRechenkapazität, Fachkenntnis und Erfahrung verlangt. Wir werden PGS auchkünftig bei seinen seismischen Messungen und Analysen zur Seite stehen."Ausführliche Informationen zu den Cray XC-Supercomputern [3] und CraySonexion-Speichersystemen [4] finden Sie auf der Cray-Website unterhttp://www.cray.com/.Über PGSAls einer der größten Anbieter mariner Seismik weltweit zeichnet PGShochauflösende seismische Daten auf, mit denen sich präzise Bilder und 3D-Modelle des Meeresuntergrunds erzeugen lassen. Neben einer umfangreichenSammlung von seismischen und elektromagnetischen (EM) Messdaten bietet PGSspezialisierte Dienste in den Bereichen Datengewinnung und -verarbeitung,Bildgebung sowie Analyse und Auswertung von Öl- und Gasvorkommen. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.pgs.com.Über CrayAls weltweiter Marktführer für Supercomputing stellt Cray Inc. (Nasdaq:CRAY) Wissenschaftlern und Ingenieuren aus dem Industrie-, Forschungs- undStaatssektor innovative Systeme und Lösungen bereit, mit denen sichfordernde Simulations- und Analyseaufgaben nachhaltig bewältigen lassen.Mit über 40 Jahren Erfahrung bei Entwicklung und Service der weltweitmodernsten Supercomputer bietet ihnen Cray ein umfassendes Portfolio anSupercomputern sowie Big Data-, Storage- und Analytics-Lösungen, die sichdurch eine konkurrenzlos hohe Performance, Effizienz und Skalierbarkeitauszeichnen. Der adaptive Supercomputing-Ansatz von Cray zielt aufzukunftsweisende Produkte, die verschiedene Prozessortechnologien in einemeinheitlichen Architekturkonzept kombinieren und damit heute und in derZukunft höchsten Performance-Anforderungen gerecht werden. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.cray.com.###Cray, das stilisierte CRAY-Zeichen und SONEXION sind eingetrageneHandelsmarken von Cray Inc. in den Vereinigten Staaten und anderenLändern, und XC ist eine Handelsmarke von Cray Inc. Andere hier erwähnteProduktnamen und Services sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Besitzer.PressekontaktMatthias Opfermann/Ina Rohe/Amelie Nägeleineloquenza pr gmbhEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 089-242038-0E-Mail: mailto:cray@eloquenza.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.Leonce_1476455110.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Why PGS Made the Move from Clusters to Supercomputers (pdf, 640 KByte)* Ramform Atlas (jpg, 112 KByte)[Quelle/Bildnachweis: ©PGS]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2016 03:00 ET (07:00 GMT)