Nach den jüngsten Belästigungsvorwürfen mehrerer Frauen heizt Donald Trump das Klima mit dem Vorwurf der "Wahlmanipulation" an. Wiederholt sprach er von einer massiven Verschwörung der "globalen Elite".

Donald Trump hat die Rechtmäßigkeit der US-Präsidentenwahl infrage gestellt. Das Ergebnis würde in vielen Wahllokalen manipuliert, twitterte der republikanische Präsidentschaftskandidat am Sonntag nur wenige Stunden nachdem sein Anwärter für den Posten des US-Vizepräsidenten, Mike Pence, versicherte, die Republikaner würden das Ergebnis der Wahl am 8. November akzeptieren.

"Diese Wahl wird von den verlogenen und verfälschenden Medien manipuliert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...