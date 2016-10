Unternehmen verfügt jetzt über Zulassung, das Flex Robotic System an europäische Krankenhäuser als Plattform für HNO- sowie Dick- und Enddarm-Operationen zu vertreiben

Medrobotics Corp., ein Medizin-Robotertechnik-Anbieter, gab heute bekannt, dass sein Flex Robotic System die europäische CE-Kennzeichnung für kolorektale Anwendungen erhalten hat. Medrobotics ist das erste auf Robotersysteme ausgerichtete Unternehmen, das minimal-invasive, steuer- und formbare Roboterprodukte für kolorektale Operationen anbietet. Mit dieser erweiterten Indikation wird das Flex Robotic System zur ersten Roboterchirurgie-Plattform, die es dem Operateur ermöglicht, anatomisch schwer zugängliche Bereiche bei HNO- sowie Dick- und Enddarmeingriffen zu erreichen, und das ohne die Beschränkungen, die bei geraden, starren Instrumenten bestehen.

"Der Erhalt der CE-Kennzeichnung für Dick-und Enddarmoperationen ist von großer Bedeutung, da damit die Zahl der Patienten, die mit dem Flex Robotic System behandelt werden können, deutlich zunimmt und das System eine echte Plattformtechnologie bietet, die von mehreren Abteilungen im Krankenhaus genutzt werden kann", so CEO Samuel Straface, PhD. "In Kombination mit der beispiellosen Mobilität des Systems haben europäische HNO-Ärzte und Kolorektalchirurgen jetzt die Möglichkeit, minimal-invasive Eingriffe durch natürliche Körperöffnungen vorzunehmen und potenziell Operation ohne Narben durchzuführen."

"Für das Flex Robotic System wurde klinisch nachgewiesen, dass es Zugang zu Operationszielen an unzugänglichen Stellen, wie Oropharynx und Endolarynx in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, verschafft und dort eine direkte Sicht ermöglicht", so Dr. Marshall Strome, Professor und Chairman Emeritus, Cleveland Clinic Head and Neck Institute sowie Co-Chair des Medrobotics Medical Advisory Board. "Dank der neuen kolorektalen Indikation können jetzt mehr europäische Operateure, Krankenhäuser und Patienten von minimal-invasiven Eingriffen profitieren", so Strome weiter.

Das preisgekrönte Flex Robotic System wurde mehrfach für technologische Fortschritte in der Roboterchirurgie ausgezeichnet, darunter der Best-in-Show Award bei den Medical Design Excellence Awards (MDEA) 2016. Das Flex Robotic System von Medrobotics wurde speziell als kostengünstige, benutzerfreundliche und sehr mobile Roboterchirurgie-Plattform für Kliniken und Operateure entwickelt, die der größtmöglichen Anzahl von Patienten minimal-invasive Behandlungsoptionen zur Verfügung stellen möchten. Minimal-invasive Chirurgie bringt nachweislich Vorteile für Patienten und Ärzte, beispielsweise kürzere Klinikaufenthalte und schnellere Erholung nach dem Eingriff.

Über Medrobotics

Medrobotics Corporation (www.Medrobotics.com) ist ein im Privatbesitz befindliches Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Raynham im US-Bundesstaat Massachusetts, welches das Flex Robotic System herstellt und vermarktet, die weltweit erste robotergestützte chirurgische Plattform mit einem steuer- und formbaren Roboter-Scope. Das Flex Robotic System bietet Chirurgen die einzigartige Möglichkeit, bei komplizierten anatomischen Verhältnissen in schwer zugängliche Stellen des Körpers vorzudringen und dort zu operieren, wo gerade, starre chirurgische Instrumente nicht hingelangen. Die Vision des Unternehmens besteht darin, einer größeren Anzahl von Patienten den Zugang zur minimalinvasiven Chirurgie zu ermöglichen. Medrobotics hat im Juli 2015 die FDA-Zulassung und im März 2014 die CE-Kennzeichnung für das Flex Robotic System erhalten. Für kolorektale Anwendungen ist das System in den USA noch nicht zugelassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

