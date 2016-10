FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.10.2016 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1030 (890) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 540 (475) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2701 (2649) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1900 (1700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1475 (1480) PENCE - 'CONV. BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 152 (146) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1060 PENCE - JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 265 (260) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 420 (360) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'BUY'



