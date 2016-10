Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte am Freitagmorgen im Bereich der 1,1027/1,1015, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe sich am Freitag bis zum späten Nachmittag über der 1,1000 halten können. Es sei ihm aber nicht gelungen, sich von dieser Marke zu entfernen.

