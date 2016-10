Köln (ots) - Dass SUPER RTL sein junges Publikum am Vorabend nicht nur mit hochwertigen Animationsformaten, sondern auch mit zahlreichen Wissenssendungen unterhält, hat sich bei Kindern - und Eltern - rumgesprochen.



Besonders beliebt ist Woozle Goozle: Das ungleiche Duo, bestehend aus Moderator Benedikt Weber und dem "Woozle" (einer Figur aus der Puppenschmiede von Martin Reinl) vermittelt den SUPER RTL-Zuschauern viel Wissenswertes und Erstaunliches in einer bunten Mischung aus spannenden Fakten, altersgerechten Inhalten und guter Unterhaltung.



Auf Basis dieser mehrfach preisgekrönten Sendung hat der Kölner Sender jetzt gemeinsam mit der Produktionsfirma Endemol Shine das Magazin weiterentwickelt, bei dem gleich drei weitere TOGGO-Moderatoren auf Welt-Entdeckungs-Reise gehen, spannende Orte oder Phänomene erkunden und interessante Menschen kennenlernen werden: Woozle Goozle und die Weltentdecker.



In Woozles Auftrag besuchen Vanessa Meisinger, Daniele Rizzo und Paddy Kroetz den Förster im Wald, die Feuerwehr, eine Eisfabrik oder ein Schokoladenmuseum. Sie nehmen am Astronautentraining teil, lassen sich von schwarzen Rittern teeren und federn oder fliegen Loopings im Kunstflieger. Alles für die Wissenschaft - und natürlich für die Zuschauer! Denn Woozles Weltentdecker wollen alles wissen, was auch Kinder interessiert.



Woozle sorgt derweil im Studio für viel Wirbel, denn das Tüfteln, Erfinden, Sachen-Sprengen, Beni-Ärgern und Spaß-Haben liegt einfach in seiner Natur. Und natürlich lässt er sich nicht nehmen, die Entdeckermissionen zu begleiten. Zu diesem Zweck hat er den "Woozle-Unterwegs-Buzzer" erfunden, ein Gerät, was so ziemlich alles kann. Vor allem aber dient er Woozle als Videotelefon. Schließlich muss er aufpassen, dass die Weltentdecker ihren Auftrag auch ordentlich ausführen.



