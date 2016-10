Die JinkoSolar Holding Co., Ltd. (Schanghai, China) berichtete am 14.10.2016, dass sie von der Zeitschrift "Fortune" in der Liste der 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen auf Platz 16 eingestuft worden sei. JinkoSolar beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiter in seinen fünf Photovoltaik-Fabriken in Jiangxi, Zhejiang (China), Malaysia, Portugal und Südafrika.

