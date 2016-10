H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2016

H&R KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2016

- Operatives Ergebnis (EBITDA) mit EUR 79,5 Mio. im Neunmonatsvergleich deutlich gesteigert - Ergebnis je Aktie um rund 30 % auf EUR 1,05 gewachsen - Stärkste Ergebnisimpulse erneut durch das Segment Refining - Zuletzt angehobene Ergebniserwartung für 2016 bestätigt

Salzbergen, 17. Oktober 2016. Die H&R KGaA (ISIN DE0007757007) hat ihre gute Geschäftsentwicklung auch bis einschließlich September 2016 fortgesetzt. Das operative Konzernergebnis (EBITDA) legte im dritten Quartal - nach vorläufigen Berechnungen - gegenüber dem ebenfalls guten und zusätzlich durch Sondereffekte begünstigten Vergleichsquartal des Vorjahres auf EUR 25,1 Mio. (Q3-2015: EUR 24,2 Mio.) noch einmal um 3,7 % zu. Das EBIT erreichte mit EUR 16,7 Mio. exakt den Wert des dritten Quartals 2015. Das dritte Quartal 2016 weist auch auf den übrigen Ergebnisebenen eine solide Ertragskraft der Gesellschaft aus: Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2016 bei EUR 14,3 (Q3-2015: EUR 13,6 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre von EUR 11,3 Mio. wurde der Vorjahreswert (Q3-2015: EUR 10,9 Mio.) ebenfalls übertroffen. Die Umsatzerlöse veränderten sich im Quartalsvergleich kaum: Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erlöste H&R EUR 240,2 Mio. (Q3-2015: EUR 240,9 Mio.).

In der Betrachtung des gesamten Neunmonatszeitraumes 2016 erreichte das Unternehmen vorläufig ein um knapp 22,0 % höheres operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 79,5 Mio. (Neun Monate 2015: EUR 65,3 Mio.). Das EBIT belief sich auf EUR 55,7 Mio. (Neun Monate 2015: EUR 42,7 Mio.) und übertraf damit den Vergleichszeitraum um 30,4 %. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich im gesamten Zeitraum um 40,4 % auf EUR 48,0 Mio. (Neun Monate 2015: EUR 34,2 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre erhöhte sich um 29,2 % auf EUR 37,6 Mio. (Neun Monate 2015: EUR 29,1 Mio.). Damit erwirtschaftete die H&R KGaA einen Gewinn je Aktie von EUR 1,05, davon EUR 0,32 im dritten Quartal 2016 (Neun Monate 2015: EUR 0,81; Q3- 2015: EUR 0,30). Rohstoffpreisbedingt lagen die Umsätze mit EUR 705,3 Mio. erneut unter dem Vergleichswert (Neun Monate 2015: EUR 765,6 Mio.)

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Ergebnissituation lieferte das Segment ChemPharm Refining mit einem um rund 33,0 % höheren EBITDA von EUR 54,9 Mio. (Neun Monate 2015: EUR 41,3 Mio.), davon EUR 15,9 Mio. im dritten Quartal 2016 (Q3-2015: EUR 12,8 Mio.). Die Umsätze im Segment gingen rohstoffpreisbedingt um 11,5 % zurück und erreichten EUR 427,0 Mio. (Neun Monate 2015: EUR 482,6 Mio.). Hiervon entfielen EUR 143,3 Mio. auf das dritte Quartal 2016 (Q3-2015: EUR 147,0 Mio.). Maßgeblich für das gute Ergebnis waren vor allem die starke Nachfrage unserer Kunden sowie die stabile Margenentwicklung bei unseren Haupt- und Nebenprodukten. Die im Segment ChemPharm Sales gebündelten internationalen Aktivitäten verzeichneten diesjährig mit EUR 26,3 Mio. im Neunmonatszeitraum ebenfalls ein deutlich besseres operatives Ergebnis (Plus 5,2 %; Neun Monate 2015: EUR 25,0 Mio.). In der Einzelbetrachtung blieb das dritte Quartal 2016 mit EUR 9,6 Mio. hingegen hinter dem Vorjahresvergleichsquartal zurück (Q3- 2015: EUR 10,3 Mio.; minus 6,8 %). Etwas verhaltener blieb von Januar bis September 2016 die Umsatzentwicklung mit EUR 242,6 Mio. (Neun Monate 2015: EUR 247,4 Mio., minus 1,9 %), im dritten Quartal 2016 hingegen stieg der Umsatz auf EUR 84,7 Mio. (3. Quartal 2015: EUR 82,1 Mio., plus 3,2 %).

Das Segment Kunststoffe erwirtschaftete ein positives EBITDA sowohl auf Quartalsebene als auch im Neunmonatszeitraum 2016 und erzielte EUR 1,1 Mio. bzw. EUR 2,0 Mio. (Q3-2015: EUR -0,5; Neun Monate 2015: EUR -0,2 Mio.). Der Umsatz blieb mit EUR 14,2 Mio. bzw. EUR 42,5 Mio. gegenüber den Vorjahresvergleichswerten (Q3-2015: EUR 14,0 Mio.; Neun Monate 2015: EUR 45,8 Mio.) insgesamt stabil.

Der operative Cashflow stieg im dritten Quartal 2016 um nahezu 65,0 % auf EUR 22,7 Mio. (Q3-2015: EUR 13,8 Mio.), der Free Cashflow wuchs um rund 15,0 % auf EUR 11,6 Mio. (Q3-2015: EUR 10,1 Mio.). Ausgehend von einer besseren Ergebnissituation und einem geringeren Net Working Capital Bedarf stieg der Cashflow im Neunmonatsvergleich ebenfalls deutlich von EUR 33,7 Mio. auf EUR 66,9 Mio. und der Free Cashflow entwickelte sich ähnlich von EUR 20,2 Mio. auf EUR 38,6 Mio.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2015 von EUR 628,8 Mio. leicht auf EUR 654,6 Mio. Das Eigenkapital stieg im gleichen Zeitraum von EUR 287,1 Mio. auf EUR 312,1 Mio. Per 30. September 2016 beträgt die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 47,7 % (31. Dezember 2015: 45,7 %).

Insgesamt hat die Gesellschaft auch den Neunmonatszeitraum gut abgeschlossen. Für den Jahresschluss 2016 plant die Geschäftsführung nach derzeitigem Kenntnisstand bei unvermindert hoher Sensibilität der Marktnotierungen und Produktpreise mit einer insgesamt etwas weniger dynamischen Geschäftsentwicklung. Gleichzeitig bestätigt die Geschäftsführung die zuletzt im August auf rund EUR 95,0 Mio. EBITDA angehobene Prognose. Die endgültigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2016 werden wie geplant am 15. November 2016 im Rahmen einer Quartalsmitteilung veröffentlicht.

Die H&R GmbH & Co. KGaA: Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen: Diese Insiderinformation gem. Art 17 MAR enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gem. Art 17 MAR gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

