Lauda-Königshofen - Infineon-Aktie: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung jetzt möglich! Chartanalyse Nach wie vor bewegt sich das Wertpapier des Technologiekonzerns Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einem intakten Aufwärtstrend und glänzte zuletzt mit frischen Jahreshochs, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...