Kunden, die auf ReifenDirekt.de bis zum 15. November mindestens zwei Winter- oder Ganzjahresreifen von Nokian kaufen, können einen VW Polo gewinnen.

Jubiläum: In diesem Jahr feiert die Hakkapeliitta-Winterreifenproduktion von Nokian ihr 80-jähriges Bestehen.

Nokian feiert das Jubiläum von "Hakkapeliitta", dem Winterreifen-Flaggschiff des Reifenherstellers und beschenkt zu dessen 80. Geburtstag die Kunden: Gemeinsam mit ReifenDirekt.de verlosen die Finnen einen VW Polo im exklusiven Nokian Tyres Branding.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161017005647/de/

ReifenDirekt.de und Nokian verlosen einen VW Polo im exklusiven Nokian Tyres Branding (Photo: Business Wire)

Das Umrüsten auf Nokian-Winterreifen lohnt sich damit richtig. Denn wer im Aktionszeitraum vom 15. Oktober bis zum 15. November auf ReifenDirekt.de mindestens zwei Pkw-Winter- oder Ganzjahresreifen von Nokian kauft, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Welche Größe oder welches Modell spielt dabei keine Rolle. Nach der Bestellung haben Käufer die Gelegenheit, sich für die Verlosung des VW-Polos zu registrieren.

Nokian Tyres produzierte den ersten Hakkapeliitta 1936. Bis heute folgten 44 Hakkapeliitta-Produkte, die zu den erfolgreichsten und bekanntesten Winterreifen-Modellen gehören mit und ohne Spikes, vom Pkw-Einsatz bis hin zu schweren Maschinen. Zahllose Innovationen, mehr als 100 Winterreifenpatente und Jahr für Jahr Bestnoten in den Tests der Automagazine zeichnen sie aus. Neben dem Spezialisten für Schnee und Eis umfasst das Nokian-Winterreifensortiment Pneus, die besonders gut auf die wechselhafte Witterung des mitteleuropäischen Winters mit nassen, schnee- oder matschbedeckten Straßen abgestimmt sind. Dazu gehören etwa die Modelle WR D4 oder der neue WR A4, die ebenfalls in zahlreichen Größen auf ReifenDirekt.de verfügbar sind.

Weitere Informationen zur Gewinnspiel-Aktion unter:

http://www.reifendirekt.de/nokian-gewinnspiel.html

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

Reifendirekt.de hat ein "ausgezeichnetes Profil"; der Webshop fuhr mehrfach als Testsieger unter den Reifen-Onlineshops an die Spitze und schnappte sich zahlreiche Auszeichnungen.

*ab 2 Reifen

