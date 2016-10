Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für TLG Immobilien nach dem Erwerb zweier Büroimmobilien in Frankfurt von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den Zukauf habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (FFO) der Jahre 2017 und 2018 um 5 Prozent erhöht, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer Studie vom Montag./ajx/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0056 2016-10-17/14:39

ISIN: DE000A12B8Z4