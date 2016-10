Berlin - Am heutigen Freitag haben die Übertragungsnetzbetreiber die EEG-Umlage 2017 veröffentlicht, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Michael Fuchs: "Wir haben immer gewarnt, dass sich der übermäßige Windausbau der letzten Jahre sowohl in der EEG-Umlage als auch in den Netzentgelten bemerkbar macht.

Den vollständigen Artikel lesen ...