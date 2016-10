=== *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q, Paris 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1H, London *** 09:00 EU/Rat für Auswärtige Angelegenheiten, Sitzung, u.a. voraussichtlich Entscheidung zu Ceta, Luxemburg *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Bundesverkehrsminister Dobrindt, Zwischenbilanz zum Digitalen Testfeld Autobahn, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis *** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q, New Brunswick *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q, New York 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gemeinsame PK nach Gespräch mit dem Staatspräsidenten von Panama, Varela, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 17:00 US/Volkswagen AG (VW), Entscheidung des Bundesbezirksgerichts in San Francisco zur detaillierten Einigung im Sammelverfahren zu Schadenersatzforderungen von US-Händlen wegen des Abgasskandals bei Zwei-Liter-Dieselmotoren *** 22:04 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara *** 22:05 US/Yahoo! Inc, Ergebnis 3Q, Sunnyvale 23:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1Q, Melbourne ===

