Der Solar-Baufonds "Wattner SunAsset 4" hat das Photovoltaik-Kraftwerk Beuna in Sachsen-Anhalt mit einer Nennleistung von 3,73 Megawatt in Betrieb genommen. Beuna sei das erste Kraftwerk, für das die Wattner AG (Köln) einen bei den deutschen Photovoltaik-Ausschreibungen gewonnenen Zuschlag erfolgreich aktiviert habe, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

