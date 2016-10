München (ots) -



Das Amazon Original basiert auf den Bestsellern von Michael Conelly. Die dritte Staffel von Bosch wird derzeit produziert.



Mit Amazon Prime erhalten Mitglieder neben dem Zugang zu Amazon Prime Video auch kostenlosen Premiumversand von Millionen Artikeln sowie kostenlosen und unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Songs mit Prime Music - all das für nur 49EUR im Jahr. Jedes neue Mitglied kann Amazon Prime für 30 Tage testen.



Gute Nachrichten für Crime-Fans: Amazon schickt das Amazon Original Bosch in eine vierte Staffel. Die dritte Staffel ist derzeit in Produktion und wird 2017 bei Deutschlands beliebtestem Streaming-Service Amazon Prime Video Premiere feiern. Die ersten beiden Staffel der Emmy-nominierten Drama-Serie sind bereits exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland, Österreich, USA, Großbritannien und Japan verfügbar. Bosch wird von Fabrik Entertainment produziert, einem Unternehmen der Red Arrow Entertainment Group.



Die einstündige Serie basiert auf den Bestseller-Romanen von Michael Conelly. Die Hauptrollen übernehmen Titus Welliver (Lost) als Detective Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) als Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) als Leutenant Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) als Maddie Bosch und Lance Reddick (The Wire) als Deputy Chief Irvin Irving. Die Zuschauer bewerteten die zweite Staffel bei Amazon mit durchschnittlich 4,8 von fünf Sternen; 84% waren Fünf-Sterne-Bewertungen.



Das sagen die Zuschauer zur Serie:



- "Staffel eins und zwei waren genial, ich habe sie wirklich genossen. Ich kann die dritte Staffel kaum erwarten." - "Wir wollen mehr Bosch!" - "Bosch ist ein Gewinner. Herausragender Cast. Starke Geschichte." - "Eine der besten Adaptionen einer bekannten Buchreihe, die ich je gesehen habe." - "Ich liebe die Serie!" - "Es ist eines der besten Dramen, das ich seit Langem gesehen habe." - "Die einzige Serie, die ich in einem Rutsch durchgeschaut habe." - "Seit ich Bosch entdeckt habe, kann ich nicht mehr aufhören zu schauen. Eine super Serie."



"Mit der vierten Staffel wird Bosch das Amazon Original mit der längsten Laufzeit bei Amazon Prime Video", sagt Roy Price, Vice President Amazon Studios. "Prime-Kunden lieben es, Detective Harry bei der Bewältigung von schwierigen Situationen in seinem Berufs- und Privatleben zu begleiten - und wir freuen uns jetzt, ihnen sagen zu können, dass mehr kommen wird."



"Ich bin unbeschreiblich glücklich, dass wir eine weitere Staffel bekommen, um die Charaktere zu erkunden. Unser Team hat hart daran gearbeitet, um die Krimi-Serie so realitisch wie möglich zu machen und ich glaube, das trifft den Geschmack der Zuschauer", sagt Autor Michael Conelly. "Titus und der Rest der Schauspieler und Crew sind unheimlich engagiert. Schon in der dritten Staffel heben wir das Storytelling auf ein neues Level. Das werden wir mit der vierten Staffel ebenso tun."



"Bosch hat unsere Erwartungen in Bezug auf die amerikanische und internationale Anziehungskraft weit überschritten. Die Serie ist sehr beliebt bei Zuschauern auf der ganzen Welt", so Henrik Pabst, Managing Director bei Red Arrow International. "Wir freuen uns sehr, dass sie mit einer vierten Staffel zurückkommt."



Bosch wurde entwickelt von Eric Overmyer (Treme, The Wire, Homicide: Life on the Streets). Als Executive Producer fungieren Overmyer, Henrik Bastin (The 100 Code, American Odyssey, The Comedians) von Fabrik Entertainment (ein Unternehmen der Red Arrow Entertainment Group), Pieter Jan Brugge (Heat, The Insider, The Clearing) und Michael Conelly. Titus Welliver ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent.



