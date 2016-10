Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat sich am Montag ein wenig von seinen jüngsten Verlusten erholt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0990 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0994 (Freitag: 1,1002) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9096 (0,9089) Euro.

Der Franken hat sich am Montagnachmittag leicht abgeschwächt. So kostet der US-Dollar 0,9900 CHF, nach 0,9892 am frühen Nachmittag. Der Euro hat auf 1,0885 von 1,0874 CHF angezogen.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Die laut Umfragen gesunkenen Wahlaussichten für US-Präsidentschaftskandidat Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...