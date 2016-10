FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:45 CH: Kuehne & Nagel Q3-Zahlen 07:30 F: Danone Q3 Umsatz 07:30 F: Remy Cointreau Umsatz 1. Halbjahr 08:00 GB: Burberry Q2 Trading Update 10:30 GB: Verbraucherpreise 09/16 10:30 GB: Erzeugerpreise 09/16 12:00 USA: UnitedHealth Q3-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson Q3-Zahlen 12:55 USA: Harley-Davidson Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q3-Zahlen 14:30 USA: Verbraucherpreise 09/16 14:30 USA: Realeinkommen 09/16 16:00 USA: NAHB-Index 10/16 17:00 USA: VW - Bundesbezirksgericht Entscheidung, San Francisco 22:00 USA: Intel Q3-Zahlen 23:30 GB: BHP Billiton Q1 Production Report TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE F: Accor Q3 Umsatz GB: ARM Holding Q3-Zahlen USA: United Continental Holdings Q3-Zahlen USA: Blackrock Q3-Zahlen USA: Yahoo Q3-Zahlen SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Halbjahres-Pk des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) Mit dem Präsidenten des VDB, Volker Schenk. Berlin 10:00 D: Mündliche Verhandlung im Prozess eines Autobesitzers gegen VW als Leasinggeber im Zuge des VW-Abgasskandals Am Landgericht Braunschweig sind bereits mehr als 45 Klagen von Autokäufern anhängig. Die Kläger verlangen entweder die Rückabwicklung des Kaufes oder einen Schadenersatz. 10:00 D: IVD-Wohnpreisspiegel. Die Studie gibt einen Überblick über den Wohnimmobilienmarkt in rund 370 Städten und Gemeinden bundesweit. Sie zeigt, wo Mieten und Preise steigen und wo der Erwerb von Eigentum besonders teuer ist. Frankfurt 10:00 D: Start der 9. Internationale Zuliefererbörse (IZB) (bis 20.10.) Insgesamt präsentieren rund 800 Zulieferer aus 32 Nationen ihre Produkte und Lösungen, darunter sollen mindestens 46 Weltneuheiten sein. Wolfsburg 12:00 D: Pk der Europäischen Versicherungsaufsicht (Eiopa) anlässlich ihrer Jahreskonferenz, mit Eiopa-Präsident Gabriel Bernardino, Frankfurt LU: EU-Handelsminister wollen abschließend über Zustimmung zu dem geplanten Freihandelsabkommen mit Kanada entscheiden Sollten die Minister wie erwartet grünes Licht für Ceta geben, kann das Abkommen am 27. Oktober unterzeichnet werden.

