Zürich (ots) - Nach dem verheerenden Hurrikan Matthew, der letzte

Woche auf Haiti schwerste Verwüstungen verursacht hat, spendet die

Migros eine halbe Million Schweizer Franken für die Nothilfe an die

über 350'000 vom Wirbelsturm betroffenen Menschen.



Das Geld dient der Arbeit der Glückskette und ihren

Partnerorganisationen für die dringend nötige humanitäre Hilfe vor

Ort, wie etwa für Notunterstände, die Sicherstellung von Trinkwasser

und für Reparaturen an den Häusern.



"Es liegt in der sozialen Verantwortung der Migros, bei

Katastrophen schnell und unkompliziert zu helfen, wo die Not am

grössten ist. Mit der Glückskette als Partnerin gelingt uns dies, da

sie über ausgezeichnete Kontakte verfügt," sagt Herbert Bolliger,

Präsident der Generaldirektion MGB.



Zürich, 17. Oktober 2016



