EZB: Eurosystem hält Ankäufe in etwa konstant

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 14. Oktober 2016 in etwa konstant gehalten. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 20,961 (Vorwoche: 21,070) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 18,078 (18,072) Milliarden Euro.

Marine und Politik wollen Korvetten für 1,5 Milliarden Euro

Die Bundeswehr hat offiziell Pläne zur Anschaffung von fünf neuen Korvetten für die Marine im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro bestätigt. Es handele sich um eine Initiative, die "in enger Abstimmung von uns mit dem Haushaltsausschuss gemacht wurde", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Boris Nannt, am Montag in Berlin. Weitergehende Entscheidungen seien noch nicht getroffen worden. Die entsprechenden Finanzmittel müssten erst noch im Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

US-Industrie produziert nur wenig mehr und ist schwach ausgelastet

Die Industrie in den USA hat im September ihre Produktion etwas ausgeweitet, die Erwartungen insgesamt aber verfehlt, was auch an der nach unten korrigierten Erzeugung im Vormonat lag. Die Industrieproduktion stieg um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert hatten. Im Vormonat hatte sie sich um 0,5 Prozent (vorläufig: minus 0,4 Prozent) verringert.

New Yorker Konjunkturindex setzt im Oktober Schwächephase fort

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat im Oktober ihre Abschwächung fortgesetzt. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts fiel auf minus 6,8 von minus 2,0 im September ab. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 1,0 erwartet. Damit hat sich die Lage seit Juni mit einem Stand von plus 6 kontinuierlich eingetrübt.

Fed/Fischer: Niedrige Zinsen machen Wirtschaft anfällig

Der Vizepräsident der US-Notenbank Stanley Fischer hat sich erneut besorgt zu den ultraniedrigen Zinsen geäußert. Diese könnten eine sich verdüsternde Perspektive auf das langfristige Wirtschaftswachstum signalisieren und die US-Wirtschaft anfällig für Schocks machen. Fischer wiederholte frühere Aussagen auf einer Konferenz der US-Notenbank von New York in diesem Monat. Er hatte damals die Geldhüter gewarnt, sie sollten sich mehr Sorgen machen wegen des offensichtlichen Rückgangs des sogenannten natürlichen Zinssatzes.

Erstmals Frau als stellvertretende Nato-Generalsekretärin im Amt

Als erste Frau hat die US-Diplomatin Rose Gottemoeller am Montag den Posten der stellvertretenden Generalsekretärin der Nato angetreten. Das teilte die westliche Allianz in Brüssel mit. Die Russland-Expertin ist Nachfolgerin ihres Landsmanns Alexander Vershbow, der das Amt seit Februar 2012 innehatte.

Moskau kündigt achtstündige Waffenruhe für Aleppo am Donnerstag an

Die russische Armee hat für Donnerstag eine kurze Waffenruhe für die umkämpfte syrische Stadt Aleppo angekündigt. Für die Dauer von acht Stunden würden russische und syrische Kampfflieger ihre Angriffe auf die von Rebellen gehaltenen Viertel im Osten Aleppos einstellen, erklärte die russische Armee am Montag. In der "humanitären Pause" sollten Zivilisten Aleppo verlassen, Kranke und Verletzte in Sicherheit gebracht werden und Rebellen abziehen können.

Führender Rebellenkommandeur in Donezk bei Anschlag getötet

Im ostukrainischen Donezk ist ein prorussischer Rebellenkommandeur bei einem Bombenanschlag getötet worden. Der 33-jährige Arseni Pawlow alias Motorola starb am Sonntagabend bei der Explosion eines Sprengsatzes im Aufzug eines Gebäudes, wie die Führung der selbsterklärten Volksrepublik Donezk am Montag mitteilte. Die Separatisten machten den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko direkt für das Attentat verantwortlich.

