Die Milliardärsbrüder Koch geben hunderte Millionen Dollar für republikanische Kandidaten aus - doch das Weiße Haus haben sie aufgegeben. Die Konservativen versuchen alles, um zumindest die Mehrheit im Senat zu retten.

Für die Republikaner in den roten T-Shirts scheint Donald Trump nicht einmal zu existieren. "Können uns Katie nicht leisten" steht auf ihren Shirts, und sie ziehen im US-Staat Pennsylvania von Tür zu Tür. Sie wollen potenzielle Wähler davon überzeugen, dass die Demokratin Katie McGinty keinesfalls Senatorin werden dürfe.

Sie unterstützen den republikanischen Amtsinhaber Pat Toomey und wollen zudem, dass dessen Partei die Kontrolle über den Senat behält. Von Trump ist nicht die Rede. Die Aktivisten sind Freiwillige und Angestellte von Americans for Prosperity (Amerikaner für Wohlstand). Die Gruppe wird von den konservativen Milliardären Charles und David Koch finanziert.

Ähnliche Szenen spielen sich in North Carolina, Florida und Ohio ab. In den vier Staaten ist das Rennen um die Senatssitze besonders eng. Auch der Ausgang der Präsidentschaftswahl könnte sich dort entscheiden. Doch die Aktivisten sollen in ihren Gesprächen mit Millionen Wählern kein Wort über Donald Trump oder Hillary Clinton verlieren, obwohl sie sich seit Jahren auf die Bekämpfung der Demokratin vorbereitet haben.

Vor vier Jahren gaben die Kochs vergeblich enorm viel Geld aus, um die Wiederwahl von Barack Obama zu verhindern. Nun setzen sie alles daran, dass der Senat in republikanischer Hand bleibt. Und ihre Ressourcen sind stattlich: In den zwei Jahren bis zum Wahltag dürften sie dafür am Ende 250 Millionen Dollar (rund 230 Millionen Euro) ausgegeben haben. Die Brüder und viele ihrer wohlhabenden Freunde, die das sogenannte Koch-Netzwerk finanzieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...