Kepler Cheuvreux senkt Software AG auf 'Reduce' - Ziel 31 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Software AG nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 31 Euro gesenkt. Das Schlussquartal dürfte nun herausfordernd für die Darmstädter werden und der Druck auf die Aktie anhalten, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Montag.

Deutsche Bank hebt Ziel für Steinhoff auf 5,50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Steinhoff NV nach einem Zukauf von 5,45 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Akquisition des australischen Möbelkonzerns Fantastic Holdings sei zwar klein, passe aber strategisch gut zu Steinhoff, schrieb Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Montag.

Baader Bank hebt Ziel für Kion auf 62 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Kion von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wachstumstrend des Gabelstaplerherstellers sei ungebrochen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Montag. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Geschäftsziele zu erreichen. Der Kauf des Automatisierungsspezialisten Dematic verwässere zwar das Eigenkapital etwas, wirke sich aber positiv auf die Liquidität aus.

HSBC hebt Ziel für Drillisch auf 48 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Drillisch von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Preiskampf lasse nach, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Montag. Der Experte erhöhte deshalb seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter.

Barclays hebt Ziel für Dialog auf 45 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 37 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nachdem sich die europäischen Halbleiteraktien im dritten Quartal deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickelt hätten, seien sie nun nicht mehr billig, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Branchenstudie vom Montag. Im gegenwärtig herausfordernden Marktumfeld sollten Anleger deshalb selektiv vorgehen. Im Hardware-Bereich empfiehlt er die Dialog-Papiere, weil der Chiphersteller von guten iPhone-Umsätzen des Hauptkunden Apple profitieren sollte.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für TLG Immobilien - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für TLG Immobilien nach dem Erwerb zweier Büroimmobilien in Frankfurt von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den Zukauf habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (FFO) der Jahre 2017 und 2018 um 5 Prozent erhöht, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer Studie vom Montag.

Nomura senkt Ziel für McDonalds auf 122 US-Dollar - 'Neutral'

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für McDonalds vor Zahlen für das dritte Quartal von 129 auf 122 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Umfrage unter den Franchisenehmern der Schnellrestaurantkette habe Anpassungen an seinen Schätzungen zu Folge, schrieb Analyst Mark Kalinowski in einer Studie vom Montag. Er kürzte seine Umsatz- und Gewinnannahmen für das laufende und das kommende Jahr.

Morgan Stanley hebt Ziel für BP auf 535 Pence - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BP von 495 auf 535 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die mittelfristigen Perspektiven für den Ölsektor hellten sich auf, schrieb Analyst Martijn Rats in einer Branchenstudie vom Montag. Steigende Ölpreise und sinkende Kosten führten zu Verbesserungen beim Free Cashflow, auch wenn sich dies in den Zahlen zum dritten Quartal vermutlich noch nicht zeigen werde.

Barclays senkt Ziel für Ericsson auf 55 Kronen - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ericsson von 65 auf 55 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der europäische Markt für Telekom-Infrastruktur sei nach wie vor herausfordernd, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Branchenstudie vom Montag. Der schwedische Netzwerkausrüster leide besonders darunter, wie die jüngste Gewinnwarnung verdeutlicht habe. Er revidierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2016 und 2017 deutlich nach unten.

Jefferies hebt Ziel für Vodafone auf 265 Pence - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 260 auf 265 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Mobilfunkkonzern dürfte mit robusten Kennziffern aufwarten, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer Studie vom Montag. Auch in puncto Dividendenfinanzierung aus dem Free Cashflow scheine Vodafone auf gutem Weg zu sein. Vorgenommene Anpassungen an seinem Modell reflektierten hauptsächlich die jüngsten Entwicklungen am Devisenmarkt.

