Halle (ots) - Europas Politikern ist die Dominanz der amerikanischen IT-Konzerne ein Dorn im Auge. Eine Idee ist die finanzielle Förderung von IT-Start-ups. Dadurch dürften tatsächlich europäische Firmen entstehen. Das Problem: Die amerikanischen Konzerne sind derart finanzstark, dass sie jedes erfolgversprechende Jung-Unternehmen aufkaufen können - und das tun sie ja auch bereits. Das einfachste wäre es, das Geschäft der US-Firmen in Europa per Gesetz zu beschränken.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200