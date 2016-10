Karlsruhe (ots) - Die jetzt begonnene Schlacht um die irakische Großstadt Mossul ist eine Bewährungsprobe im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS). Militärisch geht es darum, die Dschihadisten aus der letzten Großstadt im Irak zu vertreiben und ihnen eine Niederlage beizubringen, die das Ende ihrer extremistischen Miliz einläuten könnte. Noch wichtiger ist der politische Test, der in Mossul ansteht: Kann nach der Schreckensherrschaft der Terrormiliz in den befreiten Gebieten eine einigermaßen gerechte Ordnung errichtet werden? Viel Grund zur Zuversicht besteht nicht.



