Branchenweit einzigartiges Event präsentiert die besten Technologien in Mitteleuropa

Die Consumer Technology Association (CTA)TM gab heute bekannt, dass Jan Mládek, tschechischer Minister für Industrie und Handel, und Kelly Adams-Smith, Deputy Chief of Mission der US-amerikanischen Botschaft in Prag, die Begrüßungsrede der CES Unveiled Prague halten werden. Das für Donnerstag, den 20. Oktober geplante regionale, branchenweit einzigartige Event ist ein Fest der Technologie und wird die neuesten Innovationen von neun global agierenden Unternehmen besonders hervorheben. Die hohe Zahl von Vorregistrierungen lässt im Rahmen der CES Unveiled Prague nahezu 200 Teilnehmer aus über 15 Ländern erwarten, nahezu die Hälfte unter ihnen aus dem Mediensektor. Einen Einblick in die aufregenden Veranstaltungen und Innovationen erhalten Sie hier.

"Prag befindet sich seit Jahrhunderten im Zentrum technologischer Entwicklungen in Mitteleuropa", so Gary Shapiro, President und CEO der Consumer Technology Association. "Mit einer florierenden Startup-Szene ist die tschechische Hauptstadt nun weltweit als Technologieschmiede anerkannt. Wir sind äußerst gespannt, von Regierungsvertretern und Botschaftsmitgliedern einen Einblick in die Visionen für diese Region und die Zukunftspläne zu erhalten."

Die CES Unveiled Prague Networking Reception Tabletop Exhibition wird die folgenden Unternehmen präsentieren:

BigClown Labs

CzechInvest

CZ.NIC

ESET Software

Logitech

Notia

Prusa Research

Takeplace

Zoner Software

CTA bildet eine Partnerschaft mit CzechInvest, einer Behörde des Ministeriums für Industrie und Handel, die sich der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der tschechischen Wirtschaft widmet und tschechische Startups mithilfe einer Vielzahl von Programmen unterstützt. Als offizieller Partner führt CzechInvest eine Reihe lokaler Startups im Rahmen der CES Unveiled Prague zusammen.

"Die Anzahl der tschechischen Startups nimmt Jahr für Jahr zu", so Karel Kucera, CEO von CzechInvest. "Tschechien ist Standort der zweitgrößten Zahl neu gegründeter Startups in Mitteleuropa. Die Entwicklung des tschechischen Startup-Ökosystems ist in vollem Gange und verspricht ein großartiges globales Potenzial, insbesondere im IKT-Sektor, wie an dem Zusammenschluss von AVASR und AVG deutlich wird."

Die CES Unveiled Prague findet am Donnerstag, den 20. Oktober von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr im Boscolo Prague Hotel in Prag (Tschechien) statt. Die vollständige Ausstellerliste finden Sie hier.

Hinweis an Redakteure: Der offizielle Name des globalen Technologie-Events lautet "CES Bitte verwenden Sie nicht "Consumer Electronics Show" oder "Internationale CES", um auf diese Veranstaltung zu verweisen.

Über die CES:

Die CES ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld für die globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als die größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Da sie sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM befindet und von dieser organisiert wird, führt sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt auf einem Forum zusammen. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES im Internet unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)TM ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 287 Milliarden US-Dollar vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert die CES, das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

CES Unveiled Prague Anmeldung:

20. Oktober, Prag, Tschechien

20. Oktober, Prag, Tschechien CES Unveiled Paris Anmeldung:

25. Oktober, Paris, Frankreich

25. Oktober, Paris, Frankreich CT Hall of Fame Dinner:

9. November, New York, USA

9. November, New York, USA CES Unveiled New York

10. November, New York, USA

10. November, New York, USA CES Unveiled Las Vegas:

3. Januar, Las Vegas, Nevada/USA

3. Januar, Las Vegas, Nevada/USA CES 2017 Anmeldung:

5. bis 8. Januar, Las Vegas, Nevada/USA

5. bis 8. Januar, Las Vegas, Nevada/USA CES Asia 2017:

7. bis 9. Juni, Shanghai, China

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161017006562/de/

Contacts:

Consumer Technology Association (CTA)

Allison Fried: 703-907-7603

afried@CTA.tech

www.CTA.tech

oder

Krista Silano: 703-907-4331

ksilano@CTA.tech

www.CES.tech