Freiburg (ots) - In der Tat haben extrem hohe Lottogewinne schon manches Mal das Leben von Menschen verändert, aber nicht nur zum Gutem. Der maßlose Geldsegen hat sie die Kontrolle über ihr Leben verlieren lassen. Das Lottospiel frisst seine Gewinner, gewissermaßen. Wäre es da nicht sinnvoll, die Gewinne zu begrenzen? Was soll man mit 20, 30 oder gar 90 Millionen Euro anfangen - wenn nicht Unfug? Müssen diese exorbitanten Jackpots wirklich sein? Wäre es nicht besser, an 90 Personen je eine Million Euro oder an 180 je eine halbe auszuschütten, als eine einzige Person mit 90 Millionen zu beglücken und dessen Umfeld gleichermaßen zu beelenden? http://mehr.bz/khs242k



