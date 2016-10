Visa bekommt einen neuen Chef. Charles Scharf gibt seinen Posten auf - mit einer ungewöhnlichen Begründung. Nachfolger wird Alfred Kelly, Ex-Präsident von American Express. Die Anleger sehen das allerdings nicht gerne.

Es ist vielleicht die merkwürdigste Rücktrittserklärung, die die Wall Street bislang gesehen hat. Weil er nicht mehr ständig zwischen dem Firmensitz in San Francisco und seiner Familie in New York pendeln will, gibt Visa-Chef Charlie Scharf nach nur gut vier Jahren einen der am besten bezahlten Jobs der Finanzbranche auf.

Zum 1. Dezember übergibt der 51-Jährige den Vorstandsvorsitz beim 195 Milliarden Dollar schweren Kreditkartenanbieter an Alfred Kelly, der seit mehr als zwei Jahren dort im Aufsichtsrat sitzt. In Stellungnahmen betonten sowohl Visa als auch Scharf ausdrücklich, die Entscheidung sei "ausschließlich privat motiviert".

Die Aktie ...

