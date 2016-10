LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" über die Explosion im BASF-Werk in Ludwigshafen:

"Das tödliche Unglück gestern mit Flammeninferno und Rauchsäule war die furchtbare Fortsetzung einer ungewöhnlichen Häufung von Betriebsstörungen bei der BASF.Schon seit einiger Zeit ändert sich die Stimmungslage - im Werk und in der Stadt. BASF-Mitarbeiter machen sich Sorgen über den Zustand von Fabriken und Infrastruktur. Es werde zu wenig in Modernisierung und Instandhaltung investiert, sagen sie. Was immer auch der Grund für die schwarze Serie ist, sie kostet erst einmal Glaubwürdigkeit und nährt die Angst vor weiteren Unfällen."/yyzz/DP/tos

