Neuburg/Donau, 18. Oktober 2016 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, baut ihr Immobilienportfolio um ein weiteres Logistikzentrum aus. Das Investitionsvolumen für das Objekt beläuft sich auf rund 21,9 Millionen Euro. Die Anfangsrendite des Objekts liegt bei 8,7 Prozent.

Durch den Erwerb und die Übernahme der Bestandsimmobilie ins Portfolio noch im Oktober 2016 fließen der VIB Vermögen die Mieterlöse aus dem Objekt sofort zu. Der Mietvertrag mit einer Laufzeit bis Ende 2019 ist mit einem namhaften Sportartikelhersteller abgeschlossen. Die Immobilie ist auf Grund regelmäßiger Investitionen in hervorragendem Zustand und verfügt über eine Gesamtmietfläche von circa 30.200 m². Darüber hinaus zeichnet sich das Gebäude durch ein flexibles Gebäudelayout sowie eine optimale infrastrukturelle Anbindung aus. Das Logistikzentrum ist das zweite Objekt, das die VIB Vermögen am verkehrsgünstig gelegenen Standort Uffenheim in Bayern in ihrem Immobilienportfolio hält.

Im Rahmen der fortlaufenden Portfoliooptimierung trennte sich die VIB Vermögen darüber hinaus von zwei kleineren Gewerbeimmobilien mit insgesamt etwa 2.000 m². Die Objekte hatten einen Anteil an den Gesamtmieterlösen von zusammengenommen rund 0,2 Prozent. Die Verkaufserlöse der beiden Objekte in Höhe von zusammen rund 2,3 Millionen Euro lagen über deren Buchwert.

"Im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie verfolgen wir das Ziel, unser Portfolio neben Eigenentwicklungen auch durch den gezielten Erwerb von attraktiven Bestandsobjekten zu erweitern. Mit der jetzt erworbenen Logistikimmobilie bauen wir unsere Marktposition weiter aus. Die VIB Vermögen unterstreicht damit ihre Position als einer der wichtigsten börsennotierten Bestandshalter im Logistikbereich", so Martin Pfandzelter, Vorstand für den Bereich Immobilien der VIB Vermögen AG.

Profil der VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"- Strategie: Zum einen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen, zum anderen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

