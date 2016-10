Das deutsche Börsenbarometer liegt im Vergleich zum Jahresbeginn immer noch zwei Prozent im Minus. Doch nun gibt es Anzeichen, dass die Grundlage für einen Aufschwung geschaffen wird. Heute stehen Finanzwerte im Blick.

Haben die Aussichten auf eine weitere lockere Geldpolitik in den vergangenen Monaten häufig die Aktienmärkte angetrieben, schlug der Effekt am Montag nicht auf die europäischen Märkte durch. Der Dax verlor nur leicht um 0,73 Prozent auf 10 503 Punkte. Insgesamt führt der deutsche Leitindex damit seine Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort. Im Vergleich zum Jahresbeginn notiert er aber immer noch knapp zwei Prozent im Minus. Am heutigen Dienstag dürfte der Dax aber mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Vor dem Börsenstart notiert das deutsche Börsenbarometer bei 10.530 Punkten.

Eine positiven Ausblick für die kommenden Handelswochen gibt das Handelsblatt. "Es wird die Basis für einen Aufschwung gelegt", meint Börsenexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Umfrage unter mehr als ...

