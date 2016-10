Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Moderate Kursgewinne auf breiter Front prägen das Bild an den ostasiatischen Börsen im Handelsverlauf am Dienstag. Hintergrund sind an Zulauf gewinnende Spekulationen, dass es im Dezember womöglich doch noch nicht zu einer Zinserhöhung in den USA kommen wird. Marktteilnehmer verweisen dazu auf zuletzt nicht überzeugende US-Konjunkturdaten als Begründung, wie auch auf Kommentare von US-Notenbankern, die vielfach ein weiteres Abwarten implizieren.

Sollte eine Zinserhöhung in den USA auf sich warten lassen, dann könnte sich die Befürchtung eines Rückflusses von Anlagegeldern aus der Region Asien-Pazifik als unbegründet erweisen, so Michael McCarthy, Chefstratege bei CMC Markets. Am Devisenmarkt spiegelt sich das in Abgaben beim Dollar wider. Zum Yen gibt der Greenback beispielsweise auf 103,81 nach, verglichen mit Ständen um 104,20 zur gleichen Vortageszeit. Die US-Währung leide nach ihren jüngsten Kursavancen aber auch unter Gewinnmitnahmen, so Händler.

Gestützt werden die Aktienkurse auch von sich wieder erholenden Ölpreisen. Nach dem Rücksetzer im US-Handel am Montag verteuert sich Brentöl wieder um 0,6 Prozent auf 51,82 Dollar. Neben dem schwächeren Dollar hilft hier Marktteilnehmern zufolge eine Analyse der Experten von Bernstein. Demnach ist der Weltmarkt nicht in dem Maße überversorgt, wie vielfach angenommen wird.

Hongkong von Vortagesverlusten erholt

In Tokio liegt der Nikkei-Index nur minimal im Plus bei 16.912 Punkten, wohingegen sich Hongkong nach den Verlusten der beiden Vortage um 0,9 Prozent erholt zeigt. Auch in Sydney legen die Kurse nach einigen Verlusttagen in Folge wieder zu und zwar um 0,4 Prozent. In Schanghai geht es nach dem Schwächeanfall im Späthandel am Montag um ein halbes Prozent aufwärts.

Erholt zeigen sich in Hongkong auch die am Montag stark gebeutelten Aktien der Betreiber von Spielkasinos. Sie waren in eine Art Sippenhaft genommen worden, nachdem Mitarbeiter des australischen Kasinobetreibers Crown Resorts im Zuge chinesischer Untersuchungen wegen Betrugsverdachts festgenommen worden waren. Während es für Crown in Sydney nach dem zweistelligen Minus um 1,3 Prozent wieder aufwärts geht, erholen sich in Hongkong MGM China Holdings um 4 Prozent, Galaxy Entertainment Group um 2,6 Prozent und Sands China um 1 Prozent.

In Tokio werden Aktien der Eisenbahnbetreiber West Japan Railway und East Japan Railway verkauft, sie geben um jeweils rund 0,8 Prozent nach. Hier würden Gelder umgeschichtet in den an die Börse kommenden Bahnbetreiber Kyushu Railway, der seine Aktien zu attraktiven Konditionen anbiete, heißt es.

Cosco Shipping legen in Hongkong um 1,8 Prozent zu. Damit honoriere der Markt die andauernde Expansion des Hafenbetreibers, heißt es. Cosco kauft 40 Prozent der Vado Holding, die Häfen in der Mittelmeerregion betreibt. Singapore Airlines verlieren 1,2 Prozent nach neuerlich schwachen Verkehrszahlen.

B-Aktien in China trotzen Yuan-Schwäche

Beruhigt zeigt sich die Situation um die in Auslandswährung notierten B-Aktien an den chinesischen Festlandbörsen. Sie erholen sich in Schanghai um rund 1,5 Prozent, nachdem sie am Vortag aus Furcht vor einer plötzlichen stärkeren Yuan-Abwertung im späten Handel um über 6 Prozent abgestürzt waren. Das stützt auch die Stimmung für die A-Aktien. Dessen ungeachtet ist der Binnen-Yuan zum Dollar auf ein Sechsjahrestief gesunken.

Der Markt warte nun gespannt auf eine Reihe von Konjunkturdaten aus China, beginnend am Mittwoch, heißt es. Auch weil zuletzt stark rückgängige Exporte Chinas an den Börsen weltweit für Verstimmung gesorgt hatten.

