Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Investorenveranstaltung auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 112 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe sich gut präsentiert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Montag. Das Healthcaregeschäft trete in eine entscheidende Phase ein, in der erste Medikamente aus der Pharma-Pipeline zur Marktreife kommen könnten. Zudem sei nicht auszuschließen, dass Merck im Rahmen der Zahlen zum dritten Quartal seine Geschäftsziele anhebe./la/he

