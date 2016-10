Das Analysehaus S&P Global hat Continental nach gekappter Konzernprognose von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 209 auf 187 Euro gesenkt. Angesichts des durch den Autozulieferer und Reifenhersteller nun in Aussicht gestellten niedrigeren Gewinns und schwächerer Margen sei auch sie selbst nun nicht mehr ganz so optimistisch für das Unternehmen, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Dienstag. Die Expertin kürzte ihre Gewinnannahmen für das laufende Jahr./tav/das

