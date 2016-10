Frankfurt - Heute bleibt es am Primärmarkt ruhig, berichten die Analysten der Helaba.Erst morgen werde die deutsche Finanzagentur die 30-jährige Benchmarkanleihe um 1 Mrd. EUR aufstocken. Das längste Papier auf der deutschen Zinskurve rentiere am Sekundärmarkt bei etwa 0,73% und damit etwa 25 Basispunkte höher als bei der letzten Erweiterung Ende Juli. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des geringen Aufstockungsvolumens von 1 Mrd. EUR sollte es keine Absatzprobleme geben.

