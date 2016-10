Essen - Mehr oder weniger über den gesamten Handel am Montag wirkten die Aussagen der FED-Chefin vom Freitag noch nach, so die Analysten der National-Bank AG.Die Möglichkeit, die FED könnten das Überschießen der Konsumentenpreise über die 2%-Marke zulassen, sofern es sich um einen temporären Effekt handeln würde, habe die Investoren verschreckt. Heute würden diese einmal mehr zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Preissteigerungsrate auf Jahresbasis bei der Kernrate der Verbraucherpreise erneut oberhalb dieser Marke ausfallen werde. Und das sei bereits mehrere Monate hintereinander erfolgt. Bislang habe die US-Notenbank das nicht gewürdigt und dürfte sich in Anbetracht der Aussagen der FED-Chefin damit auch derzeit nicht beschäftigen.

