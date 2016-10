Die Überschrift hätte genauso gut "Brent C.O. auf Richtungssuche" heißen können, denn genau das ist es, was der Markt gerade macht. Es herrscht eine gespannte Ruhe und eine gewisse Nervosität, denn womöglich könnte die nächste Bewegung bereits die entscheidende sein. Der Markt befindet sich in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...