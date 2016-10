Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental trotz gesenkter Konzernprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Er bezweifle, dass sich das Wachstum aus eigener Kraft in der Autosparte in den kommenden Quartalen wieder beschleunigen werde, schrieb Analyst David Lesne in einer Studie vom Dienstag. Das Unternehmen sei aber weiterhin gut genug positioniert, um mittelfristig von Megatrends in der Autobranche zu profitieren. Das Rückfallrisiko für die Aktie werde zudem durch den starken Barmittelfluss begrenzt./tav/das

ISIN: DE0005439004