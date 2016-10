Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Continental nach einer Gewinnwarnung von 230 auf 220 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Rückstellungen wegen zahlreicher Kartellstrafen sowie Ausgaben für Garantieleistungen seien wohl die Gründe für die reduzierte Prognose, schrieb Analyst Thomas Besson in einer Studie vom Dienstag. Trotz der Anpassungen an seinem Modell halte er aber an seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Autozulieferers fest./ajx/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2016-10-18/11:12

ISIN: DE0005439004