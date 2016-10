FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.10.2016 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 740 (750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 708 (825) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 335 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1750) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS UTILITYWISE PRICE TARGET TO 244 (254) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 925 (1025) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE INITIATES ZEGONA COMMUNICATIONS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 150 PENCE - PANMURE CUTS UTILITYWISE PRICE TARGET TO 140 (174) PENCE - 'HOLD' - PANMURE RAISES B.P. MARSH & PARTNERS PRICE TARGET TO 221 (208) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES GEAR4MUSIC PRICE TARGET TO 400 (200) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1480 (1260) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 585 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1510 (1130) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'SELL'



- TRADERS: MERRILL LYNCH CUTS BURBERRY GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY')



