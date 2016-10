Baltimore - Gerade jetzt, wo sich die Haltung der EU gegenüber dem Austritt der Briten verhärtet, könnten die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich den Ton der Verhandlungen noch einmal deutlich verschärfen, so die Experten von Legg Mason.Nach aktuellem Stand gebe es zwölf gemeldete Kandidaten für die erste Wahlrunde am 23. April 2017, darunter auch der amtierende Präsident François Hollande und sein früherer Finanzminister Emmanuel Macron. Es sei jedoch die unweigerlich aufmerksamkeitsstarke erste Vorwahl der beiden führenden republikanischen und sozialistischen Parteien Ende November und Anfang Januar, die für ein Aufkeimen einer Anti-EU-Stimmung sorgen könnten. Denn die Kandidaten beider Parteien würden versuchen, Unterstützung von der hart rechten, gegen die EU ausgerichteten Nationalen Front zu ergattern - oder zumindest eine Vorherrschaft dieser Partei zu vermeiden.

Den vollständigen Artikel lesen ...