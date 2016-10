Frankfurt - Das Quantitative Easing (QE) wird nicht plötzlich im März 2017 ohne vorherige Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) enden, so Franck Dixmier, Globaler Anleihenchef von Allianz Global Investors, im Vorfeld der EZB-Sitzung am 20. Oktober.Diese Ansicht werde weitgehend von den Märkten geteilt, die nicht erwarten würden, dass ein Wechsel der Geldpolitik auf der EZB-Sitzung in dieser Woche bekannt gegeben werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...