Baltimore - In den letzten Jahren hat Japan einen enormen Wandel vollzogen: Vom ultimativen Investment für Investoren, die gegen den Strom schwimmen wollen, zum Aushängeschild hinsichtlich Outperformance und Erholung des Aktienmarkts, so die Experten von T. Rowe Price.Steigende Unternehmensgewinne und die Wirtschaftspolitik von Premierminister Shinzo Abe, die so genannten Abenomics, hätten für bedeutende Kapitalzuflüsse am japanischen Aktienmarkt gesorgt. Doch in diesem Jahr sei die Stimmung gekippt - nicht nur in Japan, auch global. Die in der Geschichte Japans beispiellose Geldpolitik habe nicht zum Erfolg geführt: Japans Wirtschaftswachstums bleibe gedämpft, die Inflationsrate weigere sich beharrlich zu steigen. Auch ein umfassendes Lohnwachstum, das den Konsum ankurbeln solle, stehe noch aus. Das Land befinde sich an einem ökonomischen Scheideweg, meine daher Archibald Ciganer, Portfoliomanager, Japanese Equity Strategy bei T. Rowe Price: "Es ist noch unklar, ob Japan sich am Anfang einer dauerhaften Veränderung befindet oder am Ende einer kurzzeitigen Erholung."

