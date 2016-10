Mannheim (ots) - Der Startschuss ist gefallen - ab sofort schnüren Mitarbeiter aus ganz Deutschland die Sportschuhe und laufen mit anderen Unternehmen um die Wette. Gemeinsam mit EuPD Research veranstaltet die vitaliberty GmbH in diesem Herbst zum ersten Mal die Corporate Health Challenge und bietet damit Unternehmen jeder Größenordnung einen unkomplizierten Einstieg in das Betriebliche Gesundheitsmanagement.



Gemeinsam mehr bewegen



Ob auf dem Weg ins Büro, unterwegs zum nächsten Kundentermin, beim Spaziergang in der Mittagspause oder beim Lauftreff mit den Kollegen - ab jetzt zählt jeder Schritt. 22 Unternehmen sind angetreten, um mit ihrer Belegschaft das fitteste Team Deutschlands zu werden. "Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt. EuPD Research freut sich über viele motivierte Teilnehmer" sagt Dr. Thomas Olbrecht, Leiter Markt- und Sozialforschung bei EuPD Research.



Insgesamt acht Wochen dauert der Wettstreit, bei dem die Läuferinnen und Läufer ihre täglichen Schritte mit dem Smartphone oder einem Fitness-Tracker aufzeichnen und an die moove App von vitaliberty übertragen. Dabei steht immer die Gemeinschaftsleistung des ganzen Teams im Vordergrund, Rückschlüsse auf die Leistungen einzelner Mitarbeiter können dabei nicht gezogen werden. Die Erfolge der eigenen Mannschaft sowie die Ergebnisse der Mitstreiter können live in der App verfolgt werden. Für noch mehr Motivation sorgt eine Social Media Wall, auf der alle Teilnehmer ihre schönsten, anstrengendsten, motivierensten oder witzigsten Momente der Challenge per Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube teilen können.



"Was mich besonders freut ist, dass wir so vielen unterschiedlichen Unternehmen die Möglichkeit bieten können, gemeinsam aktiv zu werden. Egal ob 10-Mann-Betrieb, Mittelständler oder Großunternehmen - alle haben bei der Corporate Health Challenge die gleichen Chancen auf den Gesamtsieg, so Florine von Caprivi, Leiterin Betriebliches Gesundheitsmanagement und Prävention bei vitaliberty. Ganz oben auf dem Siegertreppchen landet nämlich das Unternehmen, das die höchste durchschnittliche Schrittzahl pro Teilnehmer und Tag erzielt hat. Mit dieser Regel entsteht ein fairer Wettlauf zwischen großen und kleinen Unternehmensformen.



Schritt für Schritt für einen guten Zweck



Neben dem sportlichen Wettkampf geht es bei der Corporate Health Challenge vor allem auch um die Unterstützung eines guten Projekts. Alle Teams erlaufen gemeinsam Spenden, die der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugutekommen.



Daneben können sich die drei aktivsten Teams auch über tolle Sachpreise von Partnern wie Garmin, Fruitful Office, Skolamed, ideas in boxes, Stellar Datenrettung und B2Run freuen. "Die Idee, Bewegung gemeinsam mit Kollegen zu fördern und so zu Teamgeist und einem gesunden Lebensstil beizutragen, ist auch ein Leitgedanke von B2RUN. Daher unterstützen wir als Partner aus voller Überzeugung die Corporate Health Challenge und freuen uns sehr darauf, mit unseren Mitarbeitern selbst als Team mit an den Start zu gehen," Christian Kösters, Associate Director Sales von B2RUN. "Man liest es überall: Sitzen ist das neue Rauchen. Heutzutage verbringt man als Arbeitnehmer aber leider gezwungenermaßen sehr viel Zeit sitzend am Rechner. Mit unseren Fitnesstrackern wollen wir dem entgegenwirklen und vor allem das Bewusstsein dafür steigern. Klar, dass wir bei der Corporate Health Challenge unterstützen!", Jörn Watzke, Director Global B2B Sales and Mobile Business, Product Line Management bei Garmin.



Kurz vor Weihnachten werden die besten drei Unternehmen von vitaliberty und EuPD Research gekürt. Bis dahin heißt es für alle teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Aktiv werden, Gas geben, Spaß haben und Durchhalten.



Corporate Health Challenge 2016 - Stimmen der Teilnehmer in der Langfassung der Meldung unter http://ots.de/BPyHS



Übrigens: Unternehmen die diesmal den Startschuss verpasst haben, können sich schon auf die Corporate Health Challenges 2017 freuen. Starttermine:



Montag, 27. März 2017 Montag, 25. September 2017



Anmeldung und weitere Informationen unter: www.corporate-health-challenge.de



Über die vitaliberty:



Die vitaliberty GmbH mit Sitz in Mannheim gehört zur vitagroup und zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. vitaliberty unterstützt Unternehmen dabei, die Motivation, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitern zu fördern und leistet mit individuellen Gesundheitslösungen und innovativen Geschäftsmodellen einen wesentlichen Beitrag zur unternehmerischen Wertschöpfung.



moove motiviert mit digital unterstützten Gesundheitsprogrammen aus den Bereichen Fitness, Stressmanagement und Ernährung jeden Mitarbeiter individuell und langfristig zu mehr gesundheitlicher Eigenverantwortung. Management-Tools, wie die Umfrage zur Unternehmensgesundheit, unterstützen Unternehmen die Rahmenbedingungen für gesundes Arbeiten zu schaffen. Eine fundierte BGM-Beratung begleitet Unternehmen bei der Einführung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement. Mehr Infos zu moove unter: www.corporate-moove.de.



