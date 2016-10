Stuttgart (ots) - Reader's Digest-Reihe "Im Spiegel der Zeit" bietet seit 25 Jahren spannenden Lesegenuss - bekannte Autoren, mitreißende Geschichten, außergewöhnliche Themen



Nichts ist interessanter als Geschichten, die das Leben schreibt - dieser Gedanke begründete 1991 ein einzigartiges Buchkonzept: die Reader's-Digest-Reihe "Im Spiegel der Zeit". Band für Band bietet sie seither den Lesern in Kurzfassung vier der besten und interessantesten Erlebnis- und Tatsachenberichte aus aller Welt und informiert anschaulich über Themen, die im Mittelpunkt des aktuellen Interesses stehen.



"Für die Reihe Im Spiegel der Zeit wählen wir aus der Redaktion jedes Jahr aus Tausenden von Neuerscheinungen zuverlässig recherchierte und mitreißend geschriebene Reportagen, Reisebeschreibungen, Abenteuer- und Lebensberichte aus", sagt Almuth Stiefvater, Projektleiterin im Verlag Reader's Digest. "Manche haben ihren Weg auf die Bestsellerlisten gefunden, andere haben wir in der Vielzahl von Titeln entdeckt, weil sie außergewöhnliche und interessante Themen behandeln, fesselnd erzählt und es wert sind, einer breiten Leserschaft vorgestellt zu werden. Jedes Buch eröffnet eine neue spannende Welt!"



Werke von mehr als 500 Autoren wurden in den vergangenen 25 Jahren für die Reader's-Digest-Buchreihe ausgewählt. Zu den bekanntesten zählen Bill Bryson, Sabine Kügler, Joachim Gauck, Corinne Hofmann, der Dalai Lama und Reinhold Messner. In den mehr als 130 Bänden sind bisher rund 520 Einzeltitel erschienen. Der pünktlich zur Frankfurter Buchmesse erhältliche Jubiläumsband enthält unter anderem Cornelia Scheels Erinnerungen an ihre Mutter Mildred, einen Reisebericht von Tilmann Waldthaler, der mit dem Fahrrad 4000 Kilometer durch Australien fuhr, und eine erschütternde Schilderung des Schicksals einer jungen Nordkoreanerin. Der neue Band ist ab 24. Oktober unter www.dasbeste-shop.de bestellbar.



Highlights aus den letzten Ausgaben:



Thomas Gottschalk: Herbstblond. Die lang erwartete Autobiografie des beliebten Entertainers.



Richard Thiess: Der Tod kennt kein Erbarmen. Ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar berichtet von seinen spektakulärsten Fällen.



Kerstin Schweighöfer: 100 Jahre Leben. In ihren Gesprächen mit Hundertjährigen erhielt Kerstin Schweighöfer berührende Einblicke und oft verblüffende Antworten auf die großen Fragen des Daseins.



