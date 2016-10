Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt (pta032/18.10.2016/12:25) - Die Kremlin AG hat heute erfahren, dass

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Bescheid vom heutigen

Tag Zwangsgelder in Höhe von insgesamt 140.000 Euro gegen die Kremlin AG

verhängt hat.



Dem Bescheid liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:



Bereits mit Bescheid vom 2. Juni 2016, der ausweislich der Angaben im Bescheid

an Herrn Wolfgang Reich, Steuerberater - Rechtsanwalt, Erchenstraße 70,

89522 Heidenheim geschickt wurde, hatte die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht die Verhängung von Zwangsgeldern angedroht, da die

Kremlin AG bis zu diesem Zeitpunkt Veröffentlichungspflichten im Rahmen der

Finanzberichterstattung nicht erfüllt hatte.



Allerdings heißt es dazu auch in einem Presseartikel (HZ vom 12. August

2016). ...'"als auch sein Vater Wolfgang Erhard Reich. Letzterer sei auch als

Berater der Kremlin aufgetreten, was er selbst bestreitet. An ihn soll die

Androhung eines Bußgeldes von 140.000 Euro durch die Finanzaufsichtsbehörde

Bafin gegangen sein, weil die Kremlin AG ihre Finanzberichterstattungspflichten

nicht erfüllt habe."



Die Kremlin AG hat zwischenzeitlich die Vorabbekanntmachungen zur

Finanzberichterstattung gemäß § 37 v,w,x WpHG für ausstehende

Finanzberichte veröffentlicht. In diesen Veröffentlichungen wurden Termine für

die geplante Publikation genannt. Diesen Terminen liegen Annahmen für den

Erstellprozess der Finanzausweise zu Grunde, die sich in der Folgezeit als nicht

zutreffend erwiesen.



Insbesondere liegen der Kremlin AG unverändert die für die Erstellung der

geschuldeten Finanzausweise erforderlichen Geschäftsunterlagen nicht vor.

Herausgabeverlangen an die Herren Wolfgang Erhard Reich und Wolfgang Wilhelm

Reich (siehe dazu die Ad hoc-Meldung der Kremlin AG vom 4. Juli 2016) blieben

bislang erfolglos. Zudem befindet sich die Gesellschaft in einem vorläufigen

Insolvenzstatus, so dass keine Mittel für die Erstellung von Finanzausweisen

verfügbar sind.



Finanzausweise für die folgenden Zeiträume sind neu zu erstellen und zu

veröffentlichen:

- 1. Halbjahr 2014

- Gesamtjahr 2014

- 1. Halbjahr 2015

- Gesamtjahr 2015

- 1. Halbjahr 2016.



Diese Unterlagen existieren derzeit nicht. Zwar erfolgte die Veröffentlichung

von als "Finanzausweise" deklarierten Unterlagen für die Zeiträume 1. Halbjahr

2014, Gesamtjahr 2014, und 1. Halbjahr 2015. Diese Unterlagen sind aber ohne

Mitwirkung eines Vorstandes entstanden (siehe dazu auch die Ad hoc-Meldungen vom

7. Juli 2016 und vom 23. Juli 2016), so dass sie vollständig neu erstellt werden

müssen.



Der heutige Bescheid betrifft die Veröffentlichung der in § 37v Abs. 2 WpHG

genannten Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr 2015. Angesichts der

fehlenden Geschäftsunterlagen ist der Kremlin AG derzeit eine seriöse

Terminplanung für die Erstellung und Veröffentlichung dieser Rechnungsunterlagen

nicht möglich.



Die Kremlin AG weist darauf hin, dass auch die weiteren noch ausstehenden

Rechnungslegungsunterlagen Gegenstand einer Sanktionierung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht werden können. Zudem wird

derzeit geprüft, ob es in der Zeit ab dem Geschäftsjahr 2014 zu Verstößen

gegen die Ad hoc-Publizitätsanforderungen gekommen ist.



Der Vorstand



